В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове в Петербурге спящая сова попала в объектив петербургского фотографа Антона Кубышкина. Фотографии он опубликовал в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» в воскресенье, 13 декабря.

«Вроде сидит сова, отдыхает, ничего не происходит. Ну что тут такого? Ан нет. Она и во сне, и в полудрёме, оказывается, много чего делать умеет. То улыбнётся, сощурившись, то зевнёт, то почесаться вздумает», — отмечает автор снимков.

На одной из фотографий заметна птичка пищуха, а на другой — белка, заглянувшая в гости к задремавшей сове. Однако зверек поспешил скрыться из виду. А ведь ранее гости Елагина парка уже видели пример дружбы между совами и белками. Правда, финал у этой истории оказался печальным.