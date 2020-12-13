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Вы видели, как мило спят совы на Елагином острове? Сейчас покажем

В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове в Петербурге спящая сова попала в объектив петербургского фотографа Антона Кубышкина. Фотографии он опубликовал в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» в воскресенье, 13 декабря.

«Вроде сидит сова, отдыхает, ничего не происходит. Ну что тут такого? Ан нет. Она и во сне, и в полудрёме, оказывается, много чего делать умеет. То улыбнётся, сощурившись, то зевнёт, то почесаться вздумает», — отмечает автор снимков.

На одной из фотографий заметна птичка пищуха, а на другой — белка, заглянувшая в гости к задремавшей сове. Однако зверек поспешил скрыться из виду. А ведь ранее гости Елагина парка уже видели пример дружбы между совами и белками. Правда, финал у этой истории оказался печальным.

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Комментарии (5)

Piter Russo
Все бы такие милые новости были)
Жора  
Новость дня? Нет.
Brandora
Милота! Любимые новости))
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