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Любви не получилось. На Елагином заметили неясыть, сидящую над мёртвой белкой

У истории белки и совы с Елагина острова трагический финал. Одна из них погибла, возможно, при непосредственном участии второй.

Петербургский фотограф Антон Кубышкин 5 декабря наведался в ЦПКиО и заметил там двух длиннохвостых неясытей. «Шутить с этими птичками точно не стоит, особенно если ты — небольшая белочка. Одной из таких белочек и пришлось быть сегодня добычей совы. На фотографиях показаны две разные особи. Та, что с добычей, не покидала насиженного места», — рассказывает фотограф в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России 
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

В ноябре Антон Кубышкин на Елагином наблюдал общение белки и неясыти. Зверёк прыгал вокруг птицы, как будто хотел с ней поиграть. Они попадали в объектив несколько раз и стали героями небольшого «художественного фильма».

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Комментарии (1)

Vikilein
Белочка, играючи прыгающая рядом с хищной птицей, бешенством не болела? Нетипичное поведение.
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