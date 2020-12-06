У истории белки и совы с Елагина острова трагический финал. Одна из них погибла, возможно, при непосредственном участии второй.

Петербургский фотограф Антон Кубышкин 5 декабря наведался в ЦПКиО и заметил там двух длиннохвостых неясытей. «Шутить с этими птичками точно не стоит, особенно если ты — небольшая белочка. Одной из таких белочек и пришлось быть сегодня добычей совы. На фотографиях показаны две разные особи. Та, что с добычей, не покидала насиженного места», — рассказывает фотограф в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».