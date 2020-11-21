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На Елагином поселились совы. Они интересны и людям, и белкам

В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове в Петербурге поселились совы. Горожане потихоньку знакомятся с ними, разглядел их и зоолог Павел Глазков.

Фото:
Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

Все четыре совы, найденные Глазковым на Елагином, – длиннохвостые неясыти, рассказывает он 21 ноября в своём паблике «Каждой твари по паре» «ВКонтакте». Всего в Петербурге живут семь видов сов: ушастая сова, болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сычик, серая неясыть, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть. Все они занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга. Самая крупная - бородатая неясыть, размах ее крыльев достигает 1,5 метра. А самая маленькая - воробьиный сычик, размером со скворца и с размахом крыльев до 40 см.

Совы – ночные хищники. В конце осени они часто меняют места обитания – ищут те, где больше корма, ведь впереди зима. Город привлекает их обилием мышей и крыс, поэтому петербуржцы в последнее время видят их всё чаще и чаще.

На днях петербургский фотограф Антон Кубышкин из сообщества «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» там же, на Елагином, снял на видео любопытную сценку. Кажется, совы интересны не только людям, но и белкам.

«Напомню, что если Вы в парке или лесу заметили маленького совенка, ни в коем случае не берите его в руки! Приближаться к птенцу опасно для Вашего здоровья! Совы очень агрессивно защищают свое потомство и могут нанести человеку серьезную травму, – предупреждает Павел Глазков. – После вылета из гнезда подросших совят родители несколько недель следят за ними и докармливают их вне гнезда. Поэтому "одинокий" птенец в Вашей помощи не нуждается. Не трогайте их, не оказывайте им "медвежью услугу"».

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Комментарии (5)

Djnyana
Мы - странные, мы- разные..)
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Да этих сов в Питере (Ленинграде)!.. В конце 70-х в канун НГ с балкона спугнули такую хищницу. И белки захаживали на дубок, не так уж и давно. И снегири раньше были, а этих теперь не видать... Про соловьёв молчу, хотя раньше тоже слушать во дворе приходилось, залетали, певцы-молодцы) Это Питер, детка, типичный Питер;)
Djnyana
Прекрасная Игра, это.. - Выше меня! )
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