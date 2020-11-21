В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове в Петербурге поселились совы. Горожане потихоньку знакомятся с ними, разглядел их и зоолог Павел Глазков.

Все четыре совы, найденные Глазковым на Елагином, – длиннохвостые неясыти, рассказывает он 21 ноября в своём паблике «Каждой твари по паре» «ВКонтакте». Всего в Петербурге живут семь видов сов: ушастая сова, болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сычик, серая неясыть, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть. Все они занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга. Самая крупная - бородатая неясыть, размах ее крыльев достигает 1,5 метра. А самая маленькая - воробьиный сычик, размером со скворца и с размахом крыльев до 40 см.

Совы – ночные хищники. В конце осени они часто меняют места обитания – ищут те, где больше корма, ведь впереди зима. Город привлекает их обилием мышей и крыс, поэтому петербуржцы в последнее время видят их всё чаще и чаще.

На днях петербургский фотограф Антон Кубышкин из сообщества «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» там же, на Елагином, снял на видео любопытную сценку. Кажется, совы интересны не только людям, но и белкам.