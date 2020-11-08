Испуганную сову нашли горожане в Сестрорецке. Её направили на лечение
Петербуржец нашёл сову в Сестрорецке и принёс её домой, чтобы спасти. Птица утром 8 ноября сидела в лесополосе в центре города и не улетала, впрочем, дома ей лучше не стало. После нескольких часов раздумий и попыток напоить ночную хищницу её решили отправить в фонд реабилитации диких животных «Сирин».
предоставлено Алексеем Самолетовым
«Возможно, у неё что-то с крылом», — отметил Алексей Самолетов, который увидел сову на прогулке. У птицы не получилось взлететь, даже когда её выпустили в помещении. Она испуганно прыгала по полу, а потом и вовсе забилась в угол комнаты.
В «Сирине» регулярно обследуют сов, когда тех находят горожане. Иногда будущие подопечные центра сами прилетают к людям. Одна из птиц оказалась на лоджии 30-летней жительницы Приморского района в феврале 2020 года.