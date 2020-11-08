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08.11.2020 16:25
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Испуганную сову нашли горожане в Сестрорецке. Её направили на лечение

Петербуржец нашёл сову в Сестрорецке и принёс её домой, чтобы спасти. Птица утром 8 ноября сидела в лесополосе в центре города и не улетала, впрочем, дома ей лучше не стало. После нескольких часов раздумий и попыток напоить ночную хищницу её решили отправить в фонд реабилитации диких животных «Сирин».

предоставлено Алексеем Самолетовым

«Возможно, у неё что-то с крылом», — отметил Алексей Самолетов, который увидел сову на прогулке. У птицы не получилось взлететь, даже когда её выпустили в помещении. Она испуганно прыгала по полу, а потом и вовсе забилась в угол комнаты.

Фото: предоставлено Алексеем Самолетовым

В «Сирине» регулярно обследуют сов, когда тех находят горожане. Иногда будущие подопечные центра сами прилетают к людям. Одна из птиц оказалась на лоджии 30-летней жительницы Приморского района в феврале 2020 года.

Фото: предоставлено Алексеем Самолетовым

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