FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайнFONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Яндекс.Погода
-1°C/Завтра: -2
64.30р69.42р

Город

24.02.2020 18:59
5
Печать

На лоджию к петербурженке прилетела сова, но принесла не письмо из Хогвартса, а проблему

30-летняя жительница Приморского района Петербурга нашла на лоджии своей квартиры в Лыжном переулке сову. Не зная, что с ней делать, женщина обратилась 24 февраля к сотрудникам Центра реабилитации диких животных «Сирин».

 

Дарья предположила, что птица травмировала крыло. Петербурженка хотела, чтобы за лесной обитательницей приехал кто-то из ветеринаров. Она спросила, можно ли будет выпусть сову в Юнтоловском заказнике, если та окажется здоровой. В ответ Дарье сказали, что ночную охотницу всё равно нужно будет тщательно обследовать, поэтому придётся ехать самой, также ей предложили отправить гостью на такси, предварительно заклеив коробку скотчем.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

krasnonosov
"Совы — это не то, чем они кажутся." (с) "Твин Пикс"
reyals
Нормальный филин.
Жора .
Плохая примета.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний