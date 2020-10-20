Дикие животные продолжают показываться на глаза петербуржцам. На заправке в Колпино заметили лисицу, а на жилом доме в Мурино — сову. Как сообщают очевидцы 20 октября в группе «Колпинский район (Колпино, Санкт-Петербург)» «ВКонтакте», минувшим вечером лиса обследовала АЗС в городской черте.

Как рассказал «Фонтанке» зоолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре», лисицы очень быстро привыкают к человеку и начинают выпрашивать еду (не только в России, но и в других странах). Очень часто они «обживают» именно АЗС рядом с лесом, где их подкармливают проезжающие мимо водители. Бывает так, что родители приучают попрошайничать своих детёнышей, и вот на заправке уже целая стайка диких зверей.

Кормить их не стоит, и нельзя идти на контакт с ними. Лиса, даже знакомая с людьми, от испуга может укусить. Укус болезненный: у лисиц очень длинные клыки, они торчат даже при сомкнутых челюстях — для того, чтобы охотиться на мышевидных грызунов. В случае укуса необходимо пройти лечение от бешенства, лисы часто являются его переносчиками. Кроме того, они могут болеть чесоткой, которая тоже передаётся человеку. У нас обитает один вид лисиц — лисица обыкновенная, она же рыжая, а подвидов около сорока. Она населяет всю Европу, Индию, Китай, завезена в Австралию. В южных районах нашей страны лисы сероватые, в северных более яркие, в Ленобласти встречаются почти чёрные — меланисты (тёмные особи в том числе разбежались из зверосовхозов на территории области). Они ведут осёдлый образ жизни, роют норы. Гон у них начинается в феврале. Самец лисы называется лисовин. Самцы и самки образуют стабильные пары, иногда на несколько лет, вместе выкармливают лисят. Если лисовин-отец погибает, свободные самцы стремятся занять его место и даже устраивают драки за то, чтобы стать отчимом. В возрасте полугода лисята покидают родителей и уходят за 10–20 километров. Ещё одна особенность лис — жутковатое тявканье. Они лают около своих нор, чтобы обозначить территорию, и часто во время гона.

Лай лисицы. Аудио предоставил Павел Глазков скачать

В дикой природе лисы живут 5–7 лет, в неволе до 20–25 лет. В последние годы появилась мода на домашних лисиц. Действительно, они лучше многих других диких зверей осваиваются в человеческом доме, хорошо приучаются к поводку. Но брать лисёнка лучше не из природы, а из питомника, советует Павел Глазков. Сова с Воронцовского бульвара в Мурино это длиннохвостая неясыть. Такую же недавно видели на улице Оптиков.