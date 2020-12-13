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Гинцбург рассказал, как долго вакцина «Спутник V» будет защищать от коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» предположительно будет защищать от коронавируса около двух лет. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «Соловьёв Live». Биолог пояснил, что на платформе, с помощью которой был разработан препарат, была создана вакцина от Эболы.

«Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше», — цитирует его РИА Новости 13 декабря.

По словам Гинцбурга, российская вакцина на 96% даёт гарантию, что человек не заболеет коронавирусом. Остальные 4% переболеют легче, чем те, кто проигнорировал вакцинацию.

Директор Центра Гамалеи также отметил, что доказательные базы по безопасности и эффективности «Спутник V» превышают все другие вакцины от коронавируса.

«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, она создана специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о её регистрации в России. В сентябре стало известно, что к выпуску вакцины «Спутник V» подключится компания «Биокад». Глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на сессии ООН, заявил, что более ста тысяч человек уже привились «Спутником V», и анонсировал массовую вакцинацию.

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Комментарии (7)

Memory17
Вакцину зарегистрировали до прохождения всех положенных испытаний и для меня этого достаточно, чтобы пока повременить с вакцинацией. Возможно, это хорошая вакцина, но хвалить её на основе предположений и хаять конкурентов тоже на основе предположений некрасиво.
Skazochny
⚡Вакцина «Спутник V” настолько безопасна и эффективна, что Россия закупила 2 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и силовиков.

Просто самое "лучшее" должно достаться народу, а уж чиновники и вертухаи как-нибудь перебьются пиндоской второсортной сивухой...

Ватное болото
193121
Говорить - не тяжести таскать. А через два года никто слов и не вспомнит.
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