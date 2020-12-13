Гинцбург рассказал, как долго вакцина «Спутник V» будет защищать от коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» предположительно будет защищать от коронавируса около двух лет. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «Соловьёв Live». Биолог пояснил, что на платформе, с помощью которой был разработан препарат, была создана вакцина от Эболы.
«Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше», — цитирует его РИА Новости 13 декабря.
По словам Гинцбурга, российская вакцина на 96% даёт гарантию, что человек не заболеет коронавирусом. Остальные 4% переболеют легче, чем те, кто проигнорировал вакцинацию.
Директор Центра Гамалеи также отметил, что доказательные базы по безопасности и эффективности «Спутник V» превышают все другие вакцины от коронавируса.