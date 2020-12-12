На МКС после отключения пылесоса отказала система получения кислорода

Из них следует, что космонавт Сергей Рыжиков доложил в подмосковный центр управления полетами об аварийном выключении «Электрона». По предварительным данным, это случилось из-за низкого давления в системе. Инцидент произошёл одновременно с отключением пылесоса, который применяют для уборки в российской части МКС. Возобновить работу системы пока не удаётся, специалисты занимаются решением проблемы.

На Международной космической станции снова проблемы — вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ». Об этом 12 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землёй, которые транслирует американское космическое агентство НАСА.

Запас кислорода есть, также в американском сегменте МКС работает система получения кислорода OGS.

Это уже не первый выход «Электрона» из строя, трижды он отключался в октябре.

Проблемы с системой подачи кислорода, а также утечки воздуха, случаются в российском модуле «Звезда» на МКС регулярно. Одну из них долго искали с сентября и нашли с помощью чайного пакетика, а потом пытались заклеить пластилином, заделать с помощью полиэтилена и скотча. Затем в ход пошла заплатка из резины и фольги, но и она не помогла. В октябре задымился пылесос и «запузырился» туалет. Возникшие сложности удалось решить, но лишь частично.

В РКК «Энергия» заявили, что МКС буквально сыпется, и спрогнозировали «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту» после 2025 года.

