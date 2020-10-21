Российская система получения кислорода на МКС снова отказала. Воздухом поделились астронавты NASA

На Международной космической станции снова отказала российская система получения кислорода «Электрон-ВМ». Это следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA 21 октября.



«Мы получили сообщение о проблеме с давлением, «Электрон» отказал», — доложил космонавт Сергей Рыжиков сотруднику центра управления полетами, который располагается в Подмосковье. Последний в ответ сообщил, что наземные специалисты в курсе и разбираются с этой проблемой.



Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса», после отключения системы экипаж под руководством главной оперативной группы управления российским сегментом МКС «разобрал ее и изучает на предмет неисправностей».

