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21.10.2020 21:53
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Российская система получения кислорода на МКС снова отказала. Воздухом поделились астронавты NASA

На Международной космической станции снова отказала российская система получения кислорода «Электрон-ВМ». Это следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA 21 октября.

«Мы получили сообщение о проблеме с давлением, «Электрон» отказал», — доложил космонавт Сергей Рыжиков сотруднику центра управления полетами, который располагается в Подмосковье. Последний в ответ сообщил, что наземные специалисты в курсе и разбираются с этой проблемой.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса», после отключения системы экипаж под руководством главной оперативной группы управления российским сегментом МКС «разобрал ее и изучает на предмет неисправностей».

«На время ремонтных работ задача по подаче воздуха переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте. Станции и экипажу ничего не угрожает», — добавил собеседник агентства в госкорпорации.

Проблемы с системой подачи кислорода, а также утечки воздуха, случаются в российском модуле «Звезда» на МКС регулярно. Одна из таких была зафиксирована на прошлой неделе, ее обнаружили с помощью пакетика чая. Космонавтам рекомендовали устранить ее, вооружившись скотчем. Уже в начале этой недели проблема с кислородом вернулась, а одновременно с этим задымился пылесос и «запузырился» туалет. Возникшие сложности удалось решить, но лишь частично.

Сейчас на МКС шесть человек — россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

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Комментарии (5)

Агроном аэродрома
Каронавирус виноват. Стапудова. Из-за него все беды!
Igor_VS
ростех конечно радостно репортует о достижениях. Однако при этом загибается приборостроение в России. А об этом путину не надо знать.
Alex000
"проблема с кислородом вернулась, а одновременно с этим задымился пылесос и «запузырился» туалет"

Пылесосу надоело жить в невесомости, и он всосал кислород и запузырил им туалет? Конспирологическая теория №1.
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