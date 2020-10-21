Российская система получения кислорода на МКС снова отказала. Воздухом поделились астронавты NASA
На Международной космической станции снова отказала российская система получения кислорода «Электрон-ВМ». Это следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA 21 октября.
«Мы получили сообщение о проблеме с давлением, «Электрон» отказал», — доложил космонавт Сергей Рыжиков сотруднику центра управления полетами, который располагается в Подмосковье. Последний в ответ сообщил, что наземные специалисты в курсе и разбираются с этой проблемой.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса», после отключения системы экипаж под руководством главной оперативной группы управления российским сегментом МКС «разобрал ее и изучает на предмет неисправностей».
«На время ремонтных работ задача по подаче воздуха переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте. Станции и экипажу ничего не угрожает», — добавил собеседник агентства в госкорпорации.
Проблемы с системой подачи кислорода, а также утечки воздуха, случаются в российском модуле «Звезда» на МКС регулярно. Одна из таких была зафиксирована на прошлой неделе, ее обнаружили с помощью пакетика чая. Космонавтам рекомендовали устранить ее, вооружившись скотчем. Уже в начале этой недели проблема с кислородом вернулась, а одновременно с этим задымился пылесос и «запузырился» туалет. Возникшие сложности удалось решить, но лишь частично.
Сейчас на МКС шесть человек — россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.