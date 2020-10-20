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20.10.2020 00:43
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Полдела сделано. На МКС починили туалет, с системой получения кислорода сложней — в ней закончилась вода

Космонавты с борта МКС доложили на землю, что туалет удалось привести в рабочее состояние. Они также попросили новые емкости для воды.

Это следует из переговоров космонавтов с Землей, их транслирует NASA. Ранее сообщалось, что из строя в очередной раз вышли система получения кислорода и туалет, кроме того, задымился пылесос. К земной ночи 20 октября туалет починили, ранее предполагалось, что в системе образовался пузырь.

Выяснилось и в чем причина сбоя в системе получения кислорода «Электрон-ВМ». С борта сообщили, что закончились емкости для воды. «Нам нужны новые», — сказал космонавт Анатолий Иванишин.

Кислородная система отказывала 15 октября, через два дня ее починили. Туалет барахлил 11 числа и заработал на следующий день.

Космонавты с сентября пытаются залатать трещину, через которую с российского модуля «Звезда» утекает воздух. Для этого используют скотч, пакеты, специальный пластилин и даже пакетики с чаем.

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