Полдела сделано. На МКС починили туалет, с системой получения кислорода сложней — в ней закончилась вода

Космонавты с борта МКС доложили на землю, что туалет удалось привести в рабочее состояние. Они также попросили новые емкости для воды.

Это следует из переговоров космонавтов с Землей, их транслирует NASA. Ранее сообщалось, что из строя в очередной раз вышли система получения кислорода и туалет, кроме того, задымился пылесос. К земной ночи 20 октября туалет починили, ранее предполагалось, что в системе образовался пузырь.

Выяснилось и в чем причина сбоя в системе получения кислорода «Электрон-ВМ». С борта сообщили, что закончились емкости для воды. «Нам нужны новые», — сказал космонавт Анатолий Иванишин.