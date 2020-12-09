Беспричинная агрессия по отношению к четвероногому и беспомощному псу по кличке Рекс обеспечила петербуржцу место на скамье подсудимых. Уголовное дело о жестоком обращении с животными, возбужденное в отношении него, направлено в суд. Об этом сообщает городская прокуратура 9 декабря.
По версии следствия, 39-летний кладовщик в сентябре 2020 года, находясь в квартире у своего знакомого в доме 27 на улице Достоевского, не менее шести раз без видимых причин ударил молотком по голове собаки и, предполагая, что она погибла, завернул ее в одеяло и выбросил в мусорный контейнер. О том, как при этом повел себя ее хозяин, не уточняется.
Несмотря на то, что животное получило тяжелые травмы, его удалось спасти. Сделать это получилось благодаря неравнодушным к судьбе дворняги горожанам, которые собрали на лечение более трехсот тысяч рублей, уточнили в надзорном ведомстве.
Информация о сборе денежных средств распространялась через социальные сети. Соответствующие посты можно найти в нескольких группах «ВКонтакте». Судя по записям в одной из них, Рекс (или как его еще называют — Андрюша) стремительно идет на поправку.
По словам его куратора Татьяны, пес, хоть и получил серьезное увечье, благодаря ветеринарам сможет продолжить полноценную жизнь в новой семье. «Сейчас он находится в стационаре, но на выходные его забирает будущая хозяйка», — рассказала «Фонтанке» Татьяна.