Беспричинная агрессия по отношению к четвероногому и беспомощному псу по кличке Рекс обеспечила петербуржцу место на скамье подсудимых. Уголовное дело о жестоком обращении с животными, возбужденное в отношении него, направлено в суд. Об этом сообщает городская прокуратура 9 декабря.



По версии следствия, 39-летний кладовщик в сентябре 2020 года, находясь в квартире у своего знакомого в доме 27 на улице Достоевского, не менее шести раз без видимых причин ударил молотком по голове собаки и, предполагая, что она погибла, завернул ее в одеяло и выбросил в мусорный контейнер. О том, как при этом повел себя ее хозяин, не уточняется.

