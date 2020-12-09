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Каршеринг и самосвал не поделили поворот на Петергофском шоссе, собирается пробка

Авария с участием каршеринга и грузовика затруднила движение в Красносельском районе Петербурга днем 9 декабря. Автомобили столкнулись прямо на повороте и теперь собирают затор.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, на выезде из ЖК «Солнечный город» на Петергофское шоссе столкнулись самосвал КАМАЗ и каршеринговый Nissan Qashqai. «Видать, стартанул на зелёный в дополнительной секции, не видел, предполагаю», — комментирует он.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На фото видно, что самосвал переломал кроссоверу передний бампер, фары и решетку радиатора. О пострадавших не сообщается.

Поврежденные машины мешают движению и собирают пробку. По данным «Яндекса», плотный затор наблюдается и на выезде из жилого комплекса, и на Петергофском шоссе со стороны Петербурга.

В пресс-службе компании «Делимобиль» «Фонтанке» сообщили, что, по словам водителя их машины, он поворачивал на зелёную стрелку. Штрафов и нарушений за ним не зафиксировано.

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Комментарии (1)

Maria Usenko
Там все дебилы. Стояла как-то на Петергофском на повороте в Солнечный город: доп. стрелка горит пару секунд, а ждать ее полгода. Все прут со второго ряда на КРАСНЫЙ, я обалдевала от такого хамства. Странно, что не по 10 аварий каждый день там
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