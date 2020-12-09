Авария с участием каршеринга и грузовика затруднила движение в Красносельском районе Петербурга днем 9 декабря. Автомобили столкнулись прямо на повороте и теперь собирают затор.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, на выезде из ЖК «Солнечный город» на Петергофское шоссе столкнулись самосвал КАМАЗ и каршеринговый Nissan Qashqai. «Видать, стартанул на зелёный в дополнительной секции, не видел, предполагаю», — комментирует он.
На фото видно, что самосвал переломал кроссоверу передний бампер, фары и решетку радиатора. О пострадавших не сообщается.
Поврежденные машины мешают движению и собирают пробку. По данным «Яндекса», плотный затор наблюдается и на выезде из жилого комплекса, и на Петергофском шоссе со стороны Петербурга.
В пресс-службе компании «Делимобиль» «Фонтанке» сообщили, что, по словам водителя их машины, он поворачивал на зелёную стрелку. Штрафов и нарушений за ним не зафиксировано.