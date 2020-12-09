Авария с участием каршеринга и грузовика затруднила движение в Красносельском районе Петербурга днем 9 декабря. Автомобили столкнулись прямо на повороте и теперь собирают затор.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, на выезде из ЖК «Солнечный город» на Петергофское шоссе столкнулись самосвал КАМАЗ и каршеринговый Nissan Qashqai. «Видать, стартанул на зелёный в дополнительной секции, не видел, предполагаю», — комментирует он.