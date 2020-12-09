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Строителей оставили без трактора за 4 млн рублей в Петербурге, а после угона KIA на севере города ввели план «Перехват»

Неизвестному угонщику приглянулся трактор строительной фирмы в Красносельском районе Петербурга. В Калининском районе без автомобиля оставили местного жителя. План «Перехват» полиции не помог.

Как стало известно «Фонтанке», утром 8 декабря в полицию обратился 27-летний гендиректор одной из строительных фирм. Он сообщил, что между шестью часами вечера 7 декабря и половиной восьмого утра 8 декабря от дома 76 по улице Маршала Казакова кто-то похитил принадлежащий его компании трактор JCB 2017 года выпуска. Стоимость техники составляет 4 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем об угоне в полицию сообщил 50-летний житель Калининского района. Его серый KIA Sorento 2019 года выпуска пропал от дома 43 по улице Руставели за 10 минут — в промежуток с 16:10 до 16:20 8 декабря. Ущерб заявитель оценил в 2 240 000 рублей.

По данным автоматизированной системы по контролю за передвижением транспорта удалось выяснить, что в 16:09 похищенный автомобиль проезжал мимо дома 75 по Суздальскому проспекту в сторону проспекта Культуры. На севере Петербурга был введен план «Перехват», но угон остался нераскрытым. Через час мероприятия по плану «Перехват» прекратили. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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Комментарии (3)

263836471
А угонщики были в масках и перчатках... Не лиц, не отпечатков не оставили!
yarg99
Строительная техника дороже, чем люксовые авто. Ставьте сигналу и страхуйте
jump
"27 летний ген директор строительной фирмы ". Это таких наш президент называет жуликами?
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