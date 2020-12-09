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Театр на Васильевском до закрытия на праздники явит публике реконструированную основную сцену

25 декабря после глобального ремонта на основной сцене областного Драматического театра на Васильевском снова начнут играть спектакли. Процесс реконструкции запустили два года назад: в канун 2019-го по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на реконструкцию театра было выделено почти 150 миллионов рублей.

Ремонт проходил в два этапа. Первый завершился прошлой осенью, второй пришелся на пандемию, однако, несмотря на внешние обстоятельства, его все-таки довели до счастливого финала. Сцену театра переустроили самым масштабным образом: установили новое оборудование, расширили закулисную часть, косметически отремонтировали административные помещения, гримёрки и цеха. Также была решена одна из самых проблемных зон старинных петербургских зданий, расположенных в историческом центре, — коммуникации. Была произведена долгожданная замена труб, противопожарной системы, обновлены электросети.

Публика тоже сможет увидеть перемены в пространстве театра: зрительское фойе и старинная парадная лестница были отреставрированы в соответствии с требованиями комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

25 декабря на технически и эстетически обновленной сцене Театра на Васильевском состоится показ спектакля «Сон в летнюю ночь». Премьера его должна была состояться в марте и состоялась, но онлайн, в рамках театрального фестиваля «Фонтанки» «Без антракта». В католическое Рождество его сыграют перед 25 процентами зрителей, но все-таки «живьем».

Театр на Васильевском, как и все остальные театры в Петербурге, перестанет принимать посетителей с 30 декабря и планирует возобновить регулярные показы с 10 января.

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