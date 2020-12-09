Разлив воды затруднил автомобильное движение на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Просвещения.
Ролик, на котором видно, как машины пересекают гигантскую лужу на оживленном перекрестке в Калининском районе Петербурга, появился утром 9 декабря в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
По информации пресс-службы Водоканала, заявка о прорыве трубы по указанному адресу поступила около десяти утра. Специалисты, прибыв на место, обнаружили течь на магистрали диаметром 300 миллиметров. Сейчас они занимаются локализацией вытекания. Сколько времени это займет, пока неизвестно.
«По предварительной информации, ситуация на потребителях не отразилась», — добавил представитель предприятия. В 11:30 вытекание локализовано.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» по состоянию на 11 утра, на пересечении Светлановского и Просвещения наблюдается небольшой транспортный затор.