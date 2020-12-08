Километровая пробка образовалась перед Светлановской площадью в Красносельском районе Петербурга 8 декабря. Водитель «Тойоты» врезался в поребрик и устроил аварию на встречной полосе.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло на проспекте Энгельса, 15, незадолго до девяти часов вечера. 48-летний водитель «Тойоты Королла» не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и оказался на встречной полосе, где столкнулся со «Шкодой», «Маздой 6» и «Киа Рио».



Последствия аварии показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По данным «Яндекса», движение в сторону Светлановской площади затруднено.