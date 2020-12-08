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На Энгельса «Тойота» после встречи с поребриком собрала массовую аварию. Есть пострадавшие

Километровая пробка образовалась перед Светлановской площадью в Красносельском районе Петербурга 8 декабря. Водитель «Тойоты» врезался в поребрик и устроил аварию на встречной полосе.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло на проспекте Энгельса, 15, незадолго до девяти часов вечера. 48-летний водитель «Тойоты Королла» не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и оказался на встречной полосе, где столкнулся со «Шкодой», «Маздой 6» и «Киа Рио».

Последствия аварии показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По данным «Яндекса», движение в сторону Светлановской площади затруднено.

В больницу с Энгельса увезли двоих: 45-летнего водителя «Шкоды Рапид» и его 21-летнего пассажира. Первый получил лёгкие травмы, второй госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

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Комментарии (8)

GreenGrass
Красносельский... Ковид попутал)
263888341
Фонтанка, не позорьтесь! Это Кировский район!
anti hype
это пересечение озерков и невского как раз красносельский район
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