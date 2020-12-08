Группа «Ундервуд», которой 8 декабря исполняется 25 лет, отпраздновала четвертьвековой юбилей новым клипом. Видео снято на песню с альбома 2019 года «Дети портвейна».
В четырехминутном ролике появляются знаменитые друзья и «музыкальные единомышленники» коллектива — Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Наталья О’Шей (Хелависа), Олег Гаркуша, Нонна Гришаева, Евгений Маргулис, Леонид Барац, Андрей Мерзликин, Анатолий Белый, Билли Новик, Андрей Резников, Светлана Сурганова и Катерина Шпица. Режиссёром творения стал Алексей Боченин, которого поклонники «Ундервуда» знают по клипам «Батман-тандю», «Крым» и «Молчим и курим».
Кроме артистов, «застигнутых» кто за каким занятием, в клипе появляются две человеко-чайки с обложки последнего альбома группы.
Ранее 8 декабря новый клип обнародовала группировка «Ленинград». Сергей Шнуров явился в нем в качестве «пасхалки».