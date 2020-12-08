FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -3
73.66р89.20р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Группа «Ундервуд» выпустила юбилейный клип, где снялись Макаревич, Гаркуша, Сурганова и все-все-все

Группа «Ундервуд», которой 8 декабря исполняется 25 лет, отпраздновала четвертьвековой юбилей новым клипом. Видео снято на песню с альбома 2019 года «Дети портвейна».

В четырехминутном ролике появляются знаменитые друзья и «музыкальные единомышленники» коллектива — Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Наталья О’Шей (Хелависа), Олег Гаркуша, Нонна Гришаева, Евгений Маргулис, Леонид Барац, Андрей Мерзликин, Анатолий Белый, Билли Новик, Андрей Резников, Светлана Сурганова и Катерина Шпица. Режиссёром творения стал Алексей Боченин, которого поклонники «Ундервуда» знают по клипам «Батман-тандю», «Крым» и «Молчим и курим».

Кроме артистов, «застигнутых» кто за каким занятием, в клипе появляются две человеко-чайки с обложки последнего альбома группы.

Ранее 8 декабря новый клип обнародовала группировка «Ленинград». Сергей Шнуров явился в нем в качестве «пасхалки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний