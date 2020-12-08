«Любовь все злей, козлы — козлей», — в своем новом клипе группировка «Ленинград» иронизирует над борьбой «за мужика» среди женщин «под 40». Видео на песню «Миг» вышло в сети 8 декабря и за полдня собрало свыше четверти миллиона просмотров, угодив во вкладку «в тренде». Предыдущий клип «Ленинграда» — «Фотосессия» — выходил 2 июля.

Новое видео снимал украинский клипмейкер Леонид Колосовский, ранее работавший с Димой Биланом, Полиной Гагариной, Лолитой и другими, а для «Ленинграда» снимавший в 2019 году «i-$uss». В «Миге» снимались украинские же актеры — Дарья Трегубова, Ольга Голдис, Тарас Цимбалюк и Виктория Варлей. Один из зрителей опознал в клипе обстановку киевского отеля.

Фото: скриншот клипа / YouTube

Однако утрату коллективом петербургского колорита поклонники группы заметили по другим признакам: в борьбе дамочек за мужчину, перешедшей в кровавую потасовку в туалете, зрители недосчитались актуальных методов расправы.

«Неее без расчленёнки просто ерунда московская, — прокомментировал один из них (орфография и пунктуация сохранены). — Я думал что будет по Питерски, ноги, руки, голова.... бензопила и прочие модные Питерские приколюхи».

«Чот не то, — заметил другой зритель. — Мало жгущего слога, кровяка, порево. Вот что служение царю с талантами делает».



Фото: скриншот клипа / YouTube

Многие оценили сам клип, который в этот раз по своей продолжительности подобрался к 10 минутам. «Музыка тут не нужна», «как всегда, клип интереснее песни», — писали люди.

Интересно, что Сергей Шнуров в клипе тоже появляется — но не лично, а на обложке журнала, который виден в течение буквально одной секунды (6.27). «Пасхалку» также заметил один из зрителей.

Фото: скриншот клипа / YouTube

Напомним, что группа «Ленинград» официально прекратила свою деятельность в конце 2019 года, а Сергей Шнуров посвятил себя политике. При этом в БДТ поставили спектакль «Джульетта» с его музыкой, а сам артист устроил стихотворную дуэль с Бастой.

Фото: скриншот клипа / YouTube