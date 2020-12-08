FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -3
74.25р89.97р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

На Мебельной горит станция техобслуживания. Дым виден сразу в нескольких районах города

Пожарные тушат огонь на территории станции техобслуживания в Приморском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 8 декабря, около 15.45 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании на Метельной улице, 2, корпус 2.

По предварительной информации, там расположена станция техобслуживания, на территории которой горит бокс размером 60 на 120 м. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших пока не поступало.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Как сообщают «Фонтанке» читатели из Выборгского, Приморского и Василеостровского районов, из окон их домов виден большой столб дыма.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

nikolays
На "Метельной улице" ? Может Мебельной?
DEMOMON
В преддверии ужесточения требований по ТО, кто-то решил бороться со станциями ТО кардинальным образом.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний