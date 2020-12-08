Пожарные тушат огонь на территории станции техобслуживания в Приморском районе Петербурга.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 8 декабря, около 15.45 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании на Метельной улице, 2, корпус 2.



По предварительной информации, там расположена станция техобслуживания, на территории которой горит бокс размером 60 на 120 м. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших пока не поступало.