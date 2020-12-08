Если нельзя, но очень хочется. Михайловский, Александринский и Мариинский театры пытаются получить разрешения на новогодние спектакли

Последняя версии 121-го коронавирусного постановления запрещает доступ публики в любые театры, музеи и концертные залы, если иное после 2 декабря не согласует Роспотребнадзор. Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник обратил внимание, что крупнейшие театры продолжают продавать билеты. С запросом, есть ли у них особое разрешение, парламентарий обратился в санитарное ведомство.

Михайловский, Александринский и Мариинский театры пытаются получить разрешения на проведение спектаклей во время новогодних каникул. По данным «Фонтанки», с соответствующим запросом они обратились в Роспотребнадзор, пока заявки находятся на рассмотрении.

В Александринском театре признали, что обратились в Роспотребнадзор. Но ответа, судя по всему, ещё ждут. Во всяком случае, на вопрос комитета по культуре о перспективах работы там ответили, что в новой директиве Смольного не указано, в какие сроки необходимо отменить спектакли, назначенные на запретные даты. А потому театр продолжает продавать билеты. Другое дело, что продавать ему их особенно пока не на что: в афише театра — сплошь арендные мероприятия, в основном балеты. Из своих же только пара спектаклей 30 декабря.

В Мариинском театре афиша на конец декабря — начало января не анонсирована, а потому и продажи билетов не ведутся. «Театр работает над формированием своей онлайн- и офлайн-афиши с учетом всех необходимых мер по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции. Подробная информация будет опубликована позднее», — отметили в пресс-службе.

На сайте Михайловского театра продаются билеты и на 30, и на 31 декабря, притом рассадка в партере не шахматная — хоть и 25% зрительного зала. Январскую афишу с сайта сняли. Насчет наличия разрешения от Роспотребнадзора на работу в театре не комментируют.