Закон об удаленной работе с правом на офлайн подписал Путин

Закон вводит понятия дистанционной или удаленной работы, временной дистанционной (удаленной) работы и комбинированной дистанционной (удаленной) работы, когда удаленка сочетается со стационарной занятостью на рабочем месте. В случае чрезвычайных ситуаций работодатель сможет принудительно переводить сотрудников на дистанционную работу, но должен будет обеспечить их всем необходимым оборудованием или возместить затраты.

Перевод на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения зарплаты, и командировки таким сотрудникам должен будет оплачивать работодатель. Также сотрудники получают право находиться офлайн, нарушение которого будет расцениваться как сверхурочная работа. Но при этом работодатель имеет право уволить дистанционного сотрудника, если тот без уважительной причины не выходит на связь в течение двух рабочих дней.

В случае болезни сотрудники, находящиеся на удаленке, смогут отправлять работодателю «номер электронного листка нетрудоспособности». Также остается возможность по желанию работника вносить изменения в его бумажную трудовую, которую можно будет пересылать по почте. А такие документы, как трудовой договор или соглашение о материальной ответственности работников, можно будет заверять электронной цифровой подписью. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.