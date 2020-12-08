В преддверии Нового года в Невской ратуше и в администрации Центрального района установили «Ёлки добра». На них не традиционные украшения — на еловых лапах развешаны открытки-варежки с пожеланиями маленьких пациентов онкологического центра в Песочном, а также воспитанников Центра социальной помощи семье и детству и Центра социальной реабилитации инвалидов.

Свои пожелания Деду Морозу оставили 80 ребятишек. «Каждый желающий может подарить детям настоящий праздник, для этого необходимо снять с «Ёлки добра» понравившуюся «варежку» с пожеланием и следовать инструкции, которую можно найти рядом с ёлкой», — рассказали в администрации Центрального района, добавив, что в этом году из-за коронавируса новогодние ёлки проводиться не будут, поэтому все подарки будут переданы детям через сотрудников учреждений или доставлены лично домой.

«Мы установили «Ёлки добра», чтобы подарить детям настоящий Новый год, даже в условиях ограничений и отсутствия социального контакта. Если вы решили взять открытку с пожеланием, то нужно обязательно исполнить свое обещание. Нельзя допустить, чтобы ребёнок остался на Новый год без своего подарка», — сказали организаторы.



Те, кто хочет сделать подарок дистанционно, с полным списком могут ознакомиться в паблике благотворительного фонда «Варежка тёплая забота», при поддержке которого проводится акция.



Принять участие в акции можно до 31 декабря включительно.



В администрации Центрального района отметили, что «Ёлка добра» проводится во второй раз. В прошлом году было собрано порядка 25 подарков для детей из разных социальных учреждений.

