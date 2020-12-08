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Трамвай в Ручьях потерял рельсы

На станции Ручьи в Калининском районе Петербурга возвращают на пути съехавший с них вагон. Трамваи маршрута № 100 ходят по изменённой трассе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», 8 декабря около 9:30 трамвай № 38 на стрелочном переводе сошёл с рельсов. Сейчас ведутся работы, вагон ставят на рельсы. Причина ЧП будет установлена после экспертизы.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Трамваи № 100 пошли по изменённому маршруту: от Придорожной аллеи до проспекта Луначарского.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» выкладывают фотографии с места ЧП и пишут, что причиной схода могло стать обледенение. В Петербурге, напомним, холодает.

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