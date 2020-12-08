Молодого с криминальной биографией задержали за поджог на Пороховых. Полиции пришлось вникнуть в непростую love story

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 8 декабря, «Рено Логан», на котором передвигался 19-летний житель Петербурга, загорелся в 4 утра у дома 7 по Отечественной улице, куда парень приехал в ночь на 3 декабря в гости к другу. Видео с камер наблюдений зафиксировано мужчину, который развил окно и бросил туда что-то, после чего автомобиль полыхнул.

В том, что понедельник тяжелый день, пришлось убедиться 23-летнему жителю Мурино. Рядом с домом его задержали сотрудники полиции, расследующие поджог машины в Красногвардейском районе.

Пострадавший парень в полиции рассказала, что несколько месяцев он, его родители и девушка получали угрозы со стороны молодого человека по имени Олег. Он встречался с бывшей девушкой пострадавшего. Как рассказал «Фонтанке» водитель «Логана», парень оскорблял его, его мать и отца в переписке в социальных сетях, а когда перестал получать реакцию, пообещал сжечь машину.



По данным ИА, 23-летнего мужчину задержали на улице Шувалова в Мурино, где он проживал.



С 2017 года он неоднократно привлекался к головной ответственности за кражи, грабеж и другие преступления, выше из колонии в 2019 году по УДО, а в начале 2020 года опять стал фигурантом уголовного дела о подделке документов, и находился в местном розыске.



По факту возбуждено уголовное дело об «Умышленном уничтожении или повреждении имущества».

