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Ресторан Моргенштерна хотят оштрафовать на миллион. День рождения тик-токера отмечали, как Виктория Боня — забыв о коронавирусе

Специалисты Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы выявили нарушения мер профилактики коронавируса в ресторане певца Моргенштерна «KAIF provenance». Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на главного инспектора ОАТИ Сергея Михайлова, заведению грозит штраф до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 суток.

«В ходе указанного мониторинга 7 декабря выявлены нарушения посетителями ресторана «KAIF provenance» на Большой Дмитровке, совладельцем которого является певец Моргенштерн, были зафиксированы нарушения во время празднования дня рождения популярного тик-токера и певца Дани Милохина: нарушался масочно-перчаточный режим, а также не соблюдались требования по соблюдению социального дистанцирования», — рассказал Михайлов.

Информация о нарушениях направлена в московский Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса о приостановке работы ресторана.

Ранее сотрудники ОАТИ выявили похожие нарушения мер профилактики коронавируса во время празднования дня рождения светской дивы Виктории Бони в ресторане «Balzi Rossi», также в Москве.

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