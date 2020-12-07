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В Полюстрово 12-летний умер под окнами высотки. Последний раз его видели на чёрной лестнице

Следственный комитет выясняет обстоятельства, которые предшествовали гибели школьника в Красногвардейском районе Петербурга. Он скончался под окнами 24-этажного дома.

Как стало известно «Фонтанке», ребёнка на асфальте одного из домов по Муринской дороге заметили в четыре часа вечера 7 декабря. Мальчик лет десяти на вид лежал без движения. Прохожие вызвали полицию и скорую, но приехавшим медикам оставалось констатировать смерть.

Личность погибшего установлена — ему 12 лет. Следы мальчика ищут на балконах чёрной лестницы 9–10 этажей. Правоохранители успели найти знакомого с ним подростка, который признал, что приятеля и раньше тянуло на высоту.

© Фонтанка.Ру

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