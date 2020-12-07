Смольный выделит на коронавирусную поддержку бизнеса еще 8,4 млрд рублей. Крейсер «Аврора» на три года освободят от транспортного налога

Проектом закона предлагается продлить до 2022 года действие льготы по налогу на имущество для организаций социально-культурной сферы. До 2023 года включительно будут продлены «налоговые каникулы» по патентной и упрощенной системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Правительство Петербурга предоставит льготы на 8,44 млрд рублей бизнесу, пострадавшему от коронавирусных ограничений, в рамках третьего пакета мер поддержки. Такое решение 7 декабря было принято на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства, сообщила пресс-служба Смольного.

На 2021 год сохраняется 50%-ная льгота по уплате налога на имущество организаций гостиничного бизнеса. При этом обязательным условием остается сохранение средней заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда в Петербурге.



На три года отменяется транспортный налог на водные транспортные средства, которые относятся к объектам культурного наследия и используются как музеи. К таким, в частности, относятся крейсер «Аврора» и ледокол «Красин».



Кроме того, со следующего года организации и физические лица могут быть освобождены от уплаты налога на транспортные средства, оснащенные электрическими двигателями при условии, если они произведены на территории Евразийского экономического союза. Эта мера касается и транспортных средств, использующих газомоторное топливо, за исключением водного и воздушного транспорта. Льготы будут предоставляться на срок 5 лет с момента регистрации транспортного средства при приобретении или установке газобаллонного оборудования.



Кроме того, предлагается расширить перечень видов деятельности для применения патентной системы налогообложения. Это связано с тем, что с 2021 года на федеральном уровне отменяется Единый налог на вмененный доход. Теперь предприниматели могут перейти на другие режимы налогообложения, в том числе и на патентную систему.

