Смольный разворачивает «третий пакет». Поддержку получат социально ориентированные НКО и работники, находящиеся под угрозой увольнения

Как сообщили 10 ноября в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, подписано постановление, согласно которому все социально ориентированные некоммерческие организации, арендующие у города земельные участки и объекты нежилого фонда, получат отсрочку по уплате арендных платежей за II, III и IV кварталы 2020 года с последующей рассрочкой на период до 31 декабря 2022 года.

Также власти рекомендуют городским унитарным предприятиям и учреждениям предоставить аналогичную отсрочку своим арендаторам.

«Третий пакет» был утвержден губернатором Александром Бегловым 3 ноября. Наиболее значимой мерой стал отказ от проведения переоценки кадастровой стоимости. Размер выпадающих доходов оценивался в 14 млрд рублей.

Также предусмотрены новые льготы для инвестиционных проектов в производственной сфере. Для предприятий-участников региональных инвестиционных проектов будет снижена ставка по налогу на прибыль на 10%. Они также будут освобождены от уплаты налога на имущество в отношении объектов, по которым выполнены капитальные вложения.

Работники, находящиеся под риском увольнения, могут быть трудоустроены на временную работу. Работодатель должен платить им не менее 19 тысяч рублей в месяц (МРОТ по Петербургу), а служба занятости возместит расходы в размере МРОТ по РФ и сумму страховых взносов, то есть 15,8 тысячи рублей на каждого работника за месяц.

Комитет по труду и занятости уже заключил такие соглашения с некоторыми предприятиями, планирующими перевести на временную занятость от 20 до 366 работников. Постановление для реализации этой меры будет подписано в ближайшее время.