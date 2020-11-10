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10.11.2020 19:12
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Смольный разворачивает «третий пакет». Поддержку получат социально ориентированные НКО и работники, находящиеся под угрозой увольнения

Правительство Петербурга начало реализовать меры поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений, ранее внесенные в так называемый «третий пакет».

Как сообщили 10 ноября в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, подписано постановление, согласно которому все социально ориентированные некоммерческие организации, арендующие у города земельные участки и объекты нежилого фонда, получат отсрочку по уплате арендных платежей за II, III и IV кварталы 2020 года с последующей рассрочкой на период до 31 декабря 2022 года.

Также власти рекомендуют городским унитарным предприятиям и учреждениям предоставить аналогичную отсрочку своим арендаторам.

«Третий пакет» был утвержден губернатором Александром Бегловым 3 ноября. Наиболее значимой мерой стал отказ от проведения переоценки кадастровой стоимости. Размер выпадающих доходов оценивался в 14 млрд рублей.

Также предусмотрены новые льготы для инвестиционных проектов в производственной сфере. Для предприятий-участников региональных инвестиционных проектов будет снижена ставка по налогу на прибыль на 10%. Они также будут освобождены от уплаты налога на имущество в отношении объектов, по которым выполнены капитальные вложения.

Работники, находящиеся под риском увольнения, могут быть трудоустроены на временную работу. Работодатель должен платить им не менее 19 тысяч рублей в месяц (МРОТ по Петербургу), а служба занятости возместит расходы в размере МРОТ по РФ и сумму страховых взносов, то есть 15,8 тысячи рублей на каждого работника за месяц.

Комитет по труду и занятости уже заключил такие соглашения с некоторыми предприятиями, планирующими перевести на временную занятость от 20 до 366 работников. Постановление для реализации этой меры будет подписано в ближайшее время.

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Комментарии (5)

Sulahit
Что за бессмыслицу я только что прочитал? Кому это поможет?
Stargazer_5e4cc3b703773
В первых двух пакетах ничего не оказалось. Развернём-ка третий пакет! Напоминает игру в напёрстки.
Майор Пронин
"власти рекомендуют". Я плакаль...
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