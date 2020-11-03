Беглов утвердил «третий пакет» мер поддержки бизнеса. В нем налоговые льготы и отсрочки по аренде

После подписания соответствующих документов будут введены налоговые льготы для участников региональных инвестиционных проектов, продлены льготы по налогу на имущество для учреждений социально-культурной сферы, расширен список видов деятельности для применения патентной системы налогообложения.

«Третий пакет», утвержденный губернатором Петербурга Александром Бегловым, включает 29 мероприятий. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Смольного. Наиболее значимой мерой поддержки бизнеса, пострадавшего от ограничений в связи с пандемией COVID-19, является мораторий на изменение кадастровой оценки в 2021 году.

Также правительство города намерено снизить ставку налога на имущество для санаторно-курортных организаций и гостиниц в два раза, поскольку ограничения на международные пассажирские перевозки сохраняются.

Налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрировались впервые, будут действовать до 1 января 2024 года.

Арендная ставка для всех арендаторов городского имущества будет сохранена на уровне 2020 года, и упрощена процедура предоставления отсрочки в 2021 году. От арендной платы за второй квартал 2020 года освобождены социально ориентированные НКО. Им предоставлена также отсрочка за третий квартал с рассрочкой до конца 2022 года.

Теплоснабжающим организациям рекомендовано расширить меры поддержки предприятий и организаций в части коммунальных платежей, включив в них социально ориентированные НКО. Предусмотрена финансовая и кредитная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, возмещение расходов, связанных с внешнеэкономической деятельностью.

Будут приняты меры по стимулированию государственных закупок товаров, работ и услуг у малых и средних предприятий, в том числе и в электронной форме.