Oxxxymiron, Сорос и Рыбаков. Московская Хельсинкская группа вручила свою премию в области защиты прав человека

Старейшая правозащитная организация России — Московская Хельсинкская группа — объявила победителей своей премии в уходящем году.
Рэпер Oxxxymiron (он же Мирон Федоров) получил премию за «защиту прав человека средствами культуры и искусства». «Этой премией мы хотим подчеркнуть, как для правозащитного движения важна поддержка не только профессионального сообщества, но и всех неравнодушных людей из сферы искусства», — 7 декабря сообщается на сайте правозащитной организации.
Также обладателем премии 2020 года стал член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Юлий Рыбаков, которого жюри отметило за «исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение».
Американский бизнесмен Джордж Сорос получил диплом МХГ «За исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение». «Мы считаем реакцию российских властей на деятельность Джорджа Сороса и созданных им благотворительных фондов на территории России незаслуженной и неадекватной», — говорится в заявлении правозащитников.
Кроме того, в этом году за свою деятельность были отмечены фигурант «московского дела» Константин Котов, журналистка и правозащитница Ева Меркачёва, адвокат Вера Гончарова, правозащитник Григорий Мельконьянц и другие.
В прошлом году премию МХГ получил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.