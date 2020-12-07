FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -4
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Oxxxymiron, Сорос и Рыбаков. Московская Хельсинкская группа вручила свою премию в области защиты прав человека

Старейшая правозащитная организация России — Московская Хельсинкская группа — объявила победителей своей премии в уходящем году.

Рэпер Oxxxymiron (он же Мирон Федоров) получил премию за «защиту прав человека средствами культуры и искусства». «Этой премией мы хотим подчеркнуть, как для правозащитного движения важна поддержка не только профессионального сообщества, но и всех неравнодушных людей из сферы искусства», — 7 декабря сообщается на сайте правозащитной организации.

Также обладателем премии 2020 года стал член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Юлий Рыбаков, которого жюри отметило за «исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение».

Американский бизнесмен Джордж Сорос получил диплом МХГ «За исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение». «Мы считаем реакцию российских властей на деятельность Джорджа Сороса и созданных им благотворительных фондов на территории России незаслуженной и неадекватной», — говорится в заявлении правозащитников.

Кроме того, в этом году за свою деятельность были отмечены фигурант «московского дела» Константин Котов, журналистка и правозащитница Ева Меркачёва, адвокат Вера Гончарова, правозащитник Григорий Мельконьянц и другие.

В прошлом году премию МХГ получил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Московская Хельсинкская группа — правозащитная организация, которая была основана в 1972 году советскими диссидентами. Ее цель — содействовать соблюдению Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который подразумевает соблюдение прав человека и основных свобод.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

SU LUX INN
очень радостно, что Джорджи наконец-то получил заслуженное признание! он очень многое сделал (и еще сделает!) для защиты Прав Человека, а также для правозащиты! хорошо, что есть Достойные люди, которые могут оценить этот Вклад, и подают пример другим! думаю, тут уместна цитата Нобелевского лауреата - "Лучше освободить некоторое число людей в чем-то виновных, чем держать в заключении и истязать тысячи невинных"
Yubilar
МХГ. "Эта роль ругательная и я прошу ее ко мне не применять!" (с) Боже мой. И они еще борются за звание дома высокой культуры быта! То Сорос, то Вишневский, то Oxxxymiron. Монгерштерна там еще не хватает. И группы «United Sexy Boys».
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний