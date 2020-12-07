Oxxxymiron, Сорос и Рыбаков. Московская Хельсинкская группа вручила свою премию в области защиты прав человека

Старейшая правозащитная организация России — Московская Хельсинкская группа — объявила победителей своей премии в уходящем году.



Рэпер Oxxxymiron (он же Мирон Федоров) получил премию за «защиту прав человека средствами культуры и искусства». «Этой премией мы хотим подчеркнуть, как для правозащитного движения важна поддержка не только профессионального сообщества, но и всех неравнодушных людей из сферы искусства», — 7 декабря сообщается на сайте правозащитной организации.



Также обладателем премии 2020 года стал член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Юлий Рыбаков, которого жюри отметило за «исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение».

