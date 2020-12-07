Говядина может подорожать на треть. Падение курса рубля и отмена льгот на импорт делают ее деликатесом

Национальный союз мясопереработчиков заявил о грядущем повышении цен на говядину в России. Внутреннее производство почти не растет, а страны, из которых говядину к нам все еще можно ввозить, все меньше и меньше заинтересованы в экспорте.

Объем импорта говядины в этом году не превысит 200 тыс. тонн, заявили эксперты Национального союза мясопереработчиков в понедельник, 7 декабря. При этом годовая квота на импорт составляет 570 тыс. тонн. На фоне падения интереса к нашему рынку мировых производителей внутреннее производство, несмотря на все усилия по импортозамещению, выросло за год всего на 1,5%, что даже приблизительно не покрывает потребностей страны.

После введения продуктового эмбарго в 2014 году список стран, которые могут поставлять к нам мясо, сильно сократился и лишился ряда лидеров. Сейчас крупнейшие объемы говядины в Россию ввозят Белоруссия, Парагвай и Бразилия. Они пользуются льготными импортными ставками, что в какой-то мере компенсирует их потери от снижения курса рубля в этом году. Однако уже через год правительство намерено отказаться от льгот импортерам. Это было запланировано несколько лет назад, когда декларировался курс на импортозамещение. Предполагалось, что началу 2022 года в стране заметно вырастет собственное производство и необходимость в импорте будет падать. К сожалению, ситуация на рынке складывается не в пользу отечественных ферм — выращивать крупный рогатый скот все еще невыгодно. По данным Национального союза мясопереработчиков, чтобы компенсировать стремительно растущие накладные расходы, производители вынуждены повышать цены на говядину. По итогам 9 месяцев этого года подорожание составило 17,5%, оценивают отраслевые эксперты. А в ближайшем будущем можно ждать двух взаимозависимых процессов: снижения потребления говядины и роста цен на нее как минимум на треть.