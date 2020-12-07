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«Постарайтесь воздержаться от корпоративов». Роспотребнадзор дал рекомендации по новогодним праздникам

Роспотребнадзор в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендует на новогодние праздники не посещать мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, а также не выезжать за границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 7 декабря.

«Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что праздник лучше провести дома, в кругу семьи, или же на свежем воздухе, например, на даче. Кроме того, рекомендуется избегать массовых скоплений людей и максимально сократить контакты и многократные походы в гости. В ведомстве также напомнили, что следует соблюдать дистанцию не менее 1,5–2 м друг от друга и надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.

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Комментарии (1)

Тимур Федосов
Говорят, уже чисто для России изобрели маску с клапаном для ввода оливье и холодца, так что можно один раз надеть и 10 дней проходить. Удобно, однако
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