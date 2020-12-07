«Постарайтесь воздержаться от корпоративов». Роспотребнадзор дал рекомендации по новогодним праздникам

Роспотребнадзор в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендует на новогодние праздники не посещать мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, а также не выезжать за границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 7 декабря.

«Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий», — говорится в сообщении.