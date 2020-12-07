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В Петербурге солнце и минус, но теплее , чем обычно

Синоптики обещают северной столице недолгое солнце.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 7 декабря, в Петербурге будет без существенных осадков.

По данным специалиста центра «Фобос» Михаил Леус, синоптическую ситуацию в городе формирует северо-западная периферия мощного антициклона, центр которого медленно дрейфует в центр Европейской России. Он принес в Петербург малооблачную и сухую погоду, местами возможны слабая гололедица.

Температурный фон останется на 2-3° выше климатической нормы. Температура воздуха -1…+1°, по области -4…+1°. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

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