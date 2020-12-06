Соловей останется в клетке. Задержанный в Петербурге основатель движения «Перемен» проведет в полиции еще одну ночь

Основателя движения «Перемен» Валерия Соловья оставляют в 1-м отделе полиции на улице Якубовича на вторую ночь. Судебное заседание по его делу назначено на начало недели. Об этом 6 декабря «Фонтанке» сообщил его защитник, управляющий партнер офиса коллегии адвокатов Pen & Paper в Петербурге Алексей Добрынин.

«Со слов дежурного 1-го о/п, заседание будет завтра в 9:00. Эту информацию в суде нам не смогли подтвердить, так как суд уже закрыт. То есть наш доверитель еще одни сутки вынужден будет провести в изоляторе временного содержания», — рассказал Добрынин.



В объединенной пресс-службе судов Петербурга корреспонденту издания пояснили, что никаких судебных заседаний на 9:00 по Соловью не назначалось. «Дежурный судья не в курсе. Придут, значит, придут. Посмотрим материалы и решим, что с ними делать дальше», — прокомментировали слова адвоката в пресс-службе.

Добрынин также рассказал, что, согласно протоколу, Соловей обвиняется в организации и проведении публичного мероприятия в форме собрания в центре города без подачи уведомления в соответствии с российским законодательством.

«По мнению полиции, организовал вчерашнее «собрание» и провел его Валерий Дмитриевич. Однако в материалах дела из доказательств, якобы эти факты подтверждающих, есть только акты осмотра интернет-страниц «ВКонтакте» и Telegram-каналов, рапорты сотрудников полиции об этом же, — поделился он, — Так вот, в них размещена информация одним из подписчиков, который информирует людей в группе, что Валерий Дмитриевич собирается приехать в Петербург на выходные, прогуляться по городу и покормить голубей. И это все».

