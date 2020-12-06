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Невозмутимо и под пение птиц. Соловей показал, как происходило его задержание в Петербурге

Видеозапись, на которой запечатлен момент задержания основателя движения «Перемен» Валерия Соловья на встрече сторонников в Петербурге, появилась в его Telegram-канале 6 декабря.

Сопровождаемый сотрудниками полиции, которые вели его, взяв под руки, политолог невозмутимо и не спеша прошел к автозаку. По дороге он прощался с единомышленниками, говоря им: «До свиданья». Однако, судя по ролику, на его задержание весьма громко отреагировали и оппоненты, которые присутствовали на месте событий. За кадром также слышно птичье пение. Вряд ли это настоящие соловьи, скорее всего, так привлекают внимание покупателей продавцы птичек-свистулек на Невском проспекте.

По данным «Фонтанки», вместе с политиком в автозак накануне проводили еще двоих мужчин, которые принимали участие во встрече. Их доставили в 28-й отдел полиции, где составили протоколы по административной статье «Мелкое хулиганство». Они пробудут там до суда. Заседание, предварительно, назначено на 7 декабря. Полиция также изъяла более двух десятков листовок и фальшфейер.

Соловей тем временем продолжает находиться в 1-м отделе полиции на улице Якубовича, 16, куда его доставили после задержания у Гостиного двора. В отношении него был составлен протокол по административной статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Материалы дела в суд еще не поступили.

Как ранее писала «Фонтанка», его встреча со сторонниками в центре города проходила в облаке дыма от брошенной в толпу шашки. По словам активистов, это сделали представители движения «За правду» Захара Прилепина. Последние якобы также раскидали листовки.

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Комментарии (2)

OldObyvatel
Интересно, а какое звание у Соловья?
Вот, давеча, распространилась весть о том, что вечернему м звание генерал-майора ФСБ присвоили.
То, что Сатановский, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» (бывший Институт изучения Израиля и Ближнего Востока), генерал ФСБ, известно давно, но он директор института, который по определению - шпионское гнездо.
А вечерний м заслужил это звание, наверное, разоблачая происки госдепа, бендеровцев, нацистов всех мастей и прочих русофобов против РФ.
Интересно, героя ему еще не дали тайным указом?
veteran78
В Москве начальники на пикниках поэтому питерские холуи в прострации , как проводить? Терроризм , госпереворот или хулиганка ?
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