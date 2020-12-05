В Петербурге у Гостиного двора 5 декабря состоялась встреча сторонников движения «Перемен», основанного политологом Валерием Соловьем. Акцию сорвали неизвестные, которые представились сторонниками движения «За правду» и кинули в толпу дымовую шашку. Об этом «Фонтанке» рассказал активист, редактор «ЯГражданин!» Сергей Беляев.

«На Гостином дворе сегодня было собрание сторонников движения «Перемен» с основателем — Валерием Соловьем. В процессе встречи сторонники движения «За правду», как они себя назвали, кинули в толпу дымовую шашку и раскидали листовки», — рассказал Беляев. На листовках значилось: «От подобных «Перемен» попадет Россия в плен».

По информации собеседника, полиция задержала одного человека, а затем самого Соловья. «Когда я подбежал, он уже был в автозаке. Как я понял, никаких причин для задержания не было, потому что он не стоял в пикете. Его увезли в 1-й отдел полиции на улицу Якубовича, 16», — добавил Беляев.

Ранее в группе сторонников лидера партии «За правду» Захара Прилепина в «ВКонтакте» появилась информация о предстоящей встрече с «информацией от надежных источников», что в то же самое время у Гостиного двора «планирует оказаться Гвардия Захара Прилепина для того, чтобы пресечь данное противозаконное антигосударственное мероприятие». Автора поста призывали к «максимальному участию» и констатировали, что «поездки на дачу, походы на футбол, в гости, на свадьбы и юбилеи строго не приветствуются».