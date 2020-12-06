Врач предупредила о неочевидном последствии коронавируса для мужчин

Люди, победившие коронавирус, могут еще долгое время страдать от его последствий, рассказала американский вирусолог Дэна Грейсон в эфире телеканала NBC Chicago.

Отдельно она отметила случаи ухудшения мужского здоровья: у переболевших ковидом может развиться эректильная дисфункция. «Даже переболев, пациент не будет в безопасности, так как вирус вызывает потенциально пожизненные осложнения», — цитирует вирусолога РИА Новости 6 декабря.

Исследователи уже не раз отмечали негативные последствия COVID-19, активизирующиеся со временем, например повреждение мышечной ткани сердца.