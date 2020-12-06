FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13
Печать

Врач предупредила о неочевидном последствии коронавируса для мужчин

Люди, победившие коронавирус, могут еще долгое время страдать от его последствий, рассказала американский вирусолог Дэна Грейсон в эфире телеканала NBC Chicago.

Отдельно она отметила случаи ухудшения мужского здоровья: у переболевших ковидом может развиться эректильная дисфункция. «Даже переболев, пациент не будет в безопасности, так как вирус вызывает потенциально пожизненные осложнения», — цитирует вирусолога РИА Новости 6 декабря.

Исследователи уже не раз отмечали негативные последствия COVID-19, активизирующиеся со временем, например повреждение мышечной ткани сердца.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

SERGEY111
Вот именно поэтому тоже я не буду делать прививку - переболеть после прививки гарантированно придётся и мой железный дровосек может пошатнуться , если конечно верить этому врачу .
bluxer
Таак... Мало им "третьей волны" и "мутаций вируса". Теперь решили импотенцией запугивать. Ну это знаете ли, совсем свинство.
просто взять и запретить
Если она сделала выводы только на основе собственного супруга, то выборка маловата будет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний