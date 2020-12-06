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Кража на миллион. В Петербурге через окно квартиры заведующей детсадом «улетели» рубли, доллары и евро

О краже на миллион в петербургскую полицию заявила профессиональный педагог. Отечественную и иностранную валюту, а также драгоценности из ее дома вынес незваный гость.

Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, на днях к полицейским обратилась 70-летняя заведующая детским садом в Петродворцовом районе Петербурга.

В заявлении, которое она положила на стол сотрудников полиции, было сказано, что в конце рабочей недели ее ждал неприятный сюрприз. По ее словам, в минувшую пятницу к ней в квартиру пробрался вор. В список украденного попали: наличные — 285 тысяч рублей, две тысячи евро и тысяча долларов, а также ювелирные украшения. Общий ущерб хозяйка валюты и драгоценностей оценила почти в миллион рублей.

На месте преступления работала следственно-оперативная группа. Судя по всему, вор пробрался домой к пожилой женщине через окно, на это указывал поврежденный стеклопакет. Специалисты также установили, что незваный гость наследил — отпечатки подошвы обуви передали на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Как сказано на сайте дошкольного учреждения, которым руководит потерпевшая, она имеет звание «Отличник народного образования». В открытых источниках также сказано, что ее профессиональный стаж превышает 50 лет, из которых более половины — в должности заведующей детсадом.

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Комментарии (1)

nuga
На пенсию давно пора и сидеть дома,карулить свое добро.Почему держат таких стариков на бюджетных местах,не отправляя на удаленку в ковид?
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