Кража на миллион. В Петербурге через окно квартиры заведующей детсадом «улетели» рубли, доллары и евро

О краже на миллион в петербургскую полицию заявила профессиональный педагог. Отечественную и иностранную валюту, а также драгоценности из ее дома вынес незваный гость.
Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, на днях к полицейским обратилась 70-летняя заведующая детским садом в Петродворцовом районе Петербурга.
В заявлении, которое она положила на стол сотрудников полиции, было сказано, что в конце рабочей недели ее ждал неприятный сюрприз. По ее словам, в минувшую пятницу к ней в квартиру пробрался вор. В список украденного попали: наличные — 285 тысяч рублей, две тысячи евро и тысяча долларов, а также ювелирные украшения. Общий ущерб хозяйка валюты и драгоценностей оценила почти в миллион рублей.
На месте преступления работала следственно-оперативная группа. Судя по всему, вор пробрался домой к пожилой женщине через окно, на это указывал поврежденный стеклопакет. Специалисты также установили, что незваный гость наследил — отпечатки подошвы обуви передали на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Как сказано на сайте дошкольного учреждения, которым руководит потерпевшая, она имеет звание «Отличник народного образования». В открытых источниках также сказано, что ее профессиональный стаж превышает 50 лет, из которых более половины — в должности заведующей детсадом.