Несмотря на то что в выходные дорожное движение гораздо менее активное, чем будни, суббота и ночь на воскресенье в Петербурге оказались богаты на ДТП. Были и серьёзные, то есть с пострадавшими. Синоптики регулярно предупреждают, что автомобилисты должны быть готовы к гололедице.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 5 декабря около 20:50 на перекрестке улиц Зайцева и Васи Алексеева столкнулись «Мерседес» и ВАЗ. Один человек был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что виноваты оба водителя.