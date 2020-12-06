Несмотря на то что в выходные дорожное движение гораздо менее активное, чем будни, суббота и ночь на воскресенье в Петербурге оказались богаты на ДТП. Были и серьёзные, то есть с пострадавшими. Синоптики регулярно предупреждают, что автомобилисты должны быть готовы к гололедице.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 5 декабря около 20:50 на перекрестке улиц Зайцева и Васи Алексеева столкнулись «Мерседес» и ВАЗ. Один человек был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что виноваты оба водителя.
Ещё один ВАЗ и «Опель» столкнулись около 20 часов на Октябрьской набережной, 102. По данным ГУ МВД, обошлось без пострадавших. Хотя очевидцы в «ДТП и ЧП» пишут, что у водителя «Опеля» голова в крови. По словам подписчика группы Дмитрия, мужчина на «Опеле», якобы без прав и казавшийся нетрезвым, выехал на встречную полосу и ударил ВАЗ лоб в лоб.
На Бухарестской улице, 6, уже сегодня серый «Солярис» врезался в чёрный «Солярис», и второго откинуло в такси. «Виновник на сером «Солярисе» скрылся с пробитым радиатором в сторону станции метро "Волковская"», — рассказывают очевидцы в «ДТП и ЧП», добавляя, что ехал он с заметным превышением скорости. В пресс-службе ГУ МВД добавили, что в этой аварии с участием трёх машин никто не пострадал.
Также помощь медиков не понадобилась участникам вечерней аварии на 107-м километре внешнего кольца КАД, где БМВ запрыгнул на «Солярис», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».