FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Впечатляющие ночные ДТП в Петербурге обошлись «малой кровью», хотя машины разбиты страшно

Несмотря на то что в выходные дорожное движение гораздо менее активное, чем будни, суббота и ночь на воскресенье в Петербурге оказались богаты на ДТП. Были и серьёзные, то есть с пострадавшими. Синоптики регулярно предупреждают, что автомобилисты должны быть готовы к гололедице.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 5 декабря около 20:50 на перекрестке улиц Зайцева и Васи Алексеева столкнулись «Мерседес» и ВАЗ. Один человек был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что виноваты оба водителя.

Ещё один ВАЗ и «Опель» столкнулись около 20 часов на Октябрьской набережной, 102. По данным ГУ МВД, обошлось без пострадавших. Хотя очевидцы в «ДТП и ЧП» пишут, что у водителя «Опеля» голова в крови. По словам подписчика группы Дмитрия, мужчина на «Опеле», якобы без прав и казавшийся нетрезвым, выехал на встречную полосу и ударил ВАЗ лоб в лоб.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На Бухарестской улице, 6, уже сегодня серый «Солярис» врезался в чёрный «Солярис», и второго откинуло в такси. «Виновник на сером «Солярисе» скрылся с пробитым радиатором в сторону станции метро "Волковская"», — рассказывают очевидцы в «ДТП и ЧП», добавляя, что ехал он с заметным превышением скорости. В пресс-службе ГУ МВД добавили, что в этой аварии с участием трёх машин никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Также помощь медиков не понадобилась участникам вечерней аварии на 107-м километре внешнего кольца КАД, где БМВ запрыгнул на «Солярис», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний