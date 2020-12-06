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На КАД за ограждениями BMW запрыгнул на «Солярис»

Ночную пробку собирала на КАД авария с двумя легковыми машинами. Их взаимное расположение заставляло ехавших мимо автомобилистов притормозить.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», вечером 5 декабря на ремонтируемом участке внешнего кольца, после развязки с Пискарёвским проспектом, BMW Х6 заскочил сверху на «Хёндэ Солярис». «Вроде, все живы», — пишут очевидцы.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Затор образовался небольшой, но плотный: всем хотелось поглазеть на аварию, отмечают в комментариях.

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