Обвиняемого в убийстве родной бабушки 16-летнего подростка из Петербурга арестовали на два месяца

Обвиняемого в убийстве родной бабушки 16-летнего юношу арестовали на два месяца. Об этом 6 декабря «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Московский районный суд постановил взять подростка под стражу до 3 февраля 2021 года. Как уточнили в пресс-службе, он признал вину, а меру пресечения оставил на усмотрение судьи.

Юного петербуржца задержали накануне в квартире жилого дома на проспекте Юрия Гагарина. По предварительной версии, находясь в гостях у своей 71-летней бабушки, он поссорился с ней, а затем схватился за нож и стал наносить им удары. От полученных травм она умерла.