FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Обвиняемого в убийстве родной бабушки 16-летнего подростка из Петербурга арестовали на два месяца

Обвиняемого в убийстве родной бабушки 16-летнего юношу арестовали на два месяца. Об этом 6 декабря «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Московский районный суд постановил взять подростка под стражу до 3 февраля 2021 года. Как уточнили в пресс-службе, он признал вину, а меру пресечения оставил на усмотрение судьи.

Юного петербуржца задержали накануне в квартире жилого дома на проспекте Юрия Гагарина. По предварительной версии, находясь в гостях у своей 71-летней бабушки, он поссорился с ней, а затем схватился за нож и стал наносить им удары. От полученных травм она умерла.

Как писала «Фонтанка», подросток мог сделать это из-за обиды. Ранее он уже имел серьезные проблемы с законом. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

264073391
71 год для России хорошо пожила
vic_5e4cd1938d1a8
Щенка усыпить. Человеком уже не станет.
А так выйдет лет через 10-20 вполне ещё молодым, женится, детки родятся, потом внуки пойдут. Будет детишкам рассказывать: "Да я в ваши годы уже бабушку замочил!"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний