Десятиклассника из Петербурга подозревают в убийстве бабушки. Взяться за нож могла заставить обида

Тело пожилой жительницы Петербурга нашли в Московском районе. По подозрению в убийстве пенсионерки задержан ее внук. На счету последнего уже есть несколько преступлений. На этот раз взяться за нож его могла заставить обида.

Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, накануне вечером в полицию поступило сообщение об убийстве в квартире жилого дома на проспекте Юрия Гагарина. Как удалось установить, оно было совершено утром 3 декабря. По предварительным данным, 16-летний ученик десятого класса одной из городских школ, находясь в гостях, поссорился со своей 71-летней бабушкой, после чего схватился за нож и стал наносить им удары. От полученных травм она умерла.