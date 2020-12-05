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Десятиклассника из Петербурга подозревают в убийстве бабушки. Взяться за нож могла заставить обида

Тело пожилой жительницы Петербурга нашли в Московском районе. По подозрению в убийстве пенсионерки задержан ее внук. На счету последнего уже есть несколько преступлений. На этот раз взяться за нож его могла заставить обида.

Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, накануне вечером в полицию поступило сообщение об убийстве в квартире жилого дома на проспекте Юрия Гагарина. Как удалось установить, оно было совершено утром 3 декабря. По предварительным данным, 16-летний ученик десятого класса одной из городских школ, находясь в гостях, поссорился со своей 71-летней бабушкой, после чего схватился за нож и стал наносить им удары. От полученных травм она умерла.

По информации издания, подросток взмахнул ножом порядка 40 раз. Есть версия, что он делал это в обиде за то, что бабушка не навещала его в местах лишения свободы, где он находился после нанесения ножевых ранений своей матери. Помимо этого ранее он был судим за кражу, грабеж и разбой, а также попытку угона машины.

На месте преступления работала следственно-оперативная группа. Изъяты две ручки и два лезвия от ножей, окурки, тапки и одежда, а также отпечатки пальцев, которые отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали, уточнили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (10)

Тень Отца
"где он находился после нанесения ножевых ранений своей матери. Помимо этого ранее он был судим за кражу, грабеж и разбой, а также попытку угона машины." - таких надо уничтожать, он уже конченный человек, сколько еще бед и горя принесет? бракованные гены или еще что
chip1
16 лет? Зачем эта тварь еще жива?
/me
Это в 16 лет уже такой шлейф за ним?
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