FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Адвокат: Материалы дела задержанного у Гостиного двора основателя движения «Перемен» до сих пор не дошли до суда

Основателя движения «Перемен» Валерия Соловья, задержанного накануне у Гостиного двора в центре Петербурга, оставили ночевать в отделе полиции без видимых оснований, а материалы его дела до сих пор не поступили на рассмотрение в суд. Об этом 6 декабря «Фонтанке» сообщил его защитник, управляющий партнер офиса коллегии адвокатов Pen & Paper в Петербурге Алексей Добрынин.

«Валерия Дмитриевича со вчерашнего вечера оставили в полиции «до суда». Но материалы дела до сих пор в суд не поступили. И непонятно, поступят ли сегодня. По информации, полученной от дежурного 1-го о/п УМВД РФ по Адмиралтейскому району, руководство УМВД связывается с председателем суда и решает вопрос с назначением судебного заседания», — рассказал «Фонтанке» Добрынин.

Адвокат также отметил, что по закону срок административного задержания составляет максимум три часа. «На практике по такой статье, как правило, после составления протокола отпускают до суда», — добавил защитник.

Однако есть исключения. Оставить ночевать в КПЗ административно задержанного могут, например, если он иностранец, у которого закончилась виза и его ждет депортация по решению суда. «А Валерия Дмитриевича ждал номер в гостинице, который он снял заблаговременно до приезда в Петербург. И где остались его вещи. Сам факт его задержания на сутки говорит о том, что, скорее всего, ему уже планируется наказание в виде ареста до 15 суток», — подчеркнул Добрынин.

В Объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что материалы в отношении Валерия Соловья в суд не поступали. Там также подчеркнули, что «связываться с председателем суда» нет никакой необходимости, так как время и дату судебного заседания назначает дежурный судья. Гипотезу адвоката о заранее назначенном наказании в пресс-службе оставили без комментария.

Основателя движения «Перемен» задержали накануне у Гостиного двора в Петербурге во время встречи со сторонниками, которая проходила в облаке дыма от брошенной в толпу шашки. Валерия Соловья препроводили в автозак, а затем доставили в 1-й отдел полиции на улице Якубовича, 16, где в отношении него составили протокол по административной статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Петр Петров
Ждут звонка из Москвы, наши импотенты сами не принимают решений!!!!
260548761
штурмовики отрядов путенюгенда под прикрытием эстапо провели спецоперацию по устранению.
260571091
чего боится эта власть? чем занимаются правоохранительные органы?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний