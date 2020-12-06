Адвокат: Материалы дела задержанного у Гостиного двора основателя движения «Перемен» до сих пор не дошли до суда

Основателя движения «Перемен» Валерия Соловья, задержанного накануне у Гостиного двора в центре Петербурга, оставили ночевать в отделе полиции без видимых оснований, а материалы его дела до сих пор не поступили на рассмотрение в суд. Об этом 6 декабря «Фонтанке» сообщил его защитник, управляющий партнер офиса коллегии адвокатов Pen & Paper в Петербурге Алексей Добрынин.

«Валерия Дмитриевича со вчерашнего вечера оставили в полиции «до суда». Но материалы дела до сих пор в суд не поступили. И непонятно, поступят ли сегодня. По информации, полученной от дежурного 1-го о/п УМВД РФ по Адмиралтейскому району, руководство УМВД связывается с председателем суда и решает вопрос с назначением судебного заседания», — рассказал «Фонтанке» Добрынин.

Адвокат также отметил, что по закону срок административного задержания составляет максимум три часа. «На практике по такой статье, как правило, после составления протокола отпускают до суда», — добавил защитник. Однако есть исключения. Оставить ночевать в КПЗ административно задержанного могут, например, если он иностранец, у которого закончилась виза и его ждет депортация по решению суда. «А Валерия Дмитриевича ждал номер в гостинице, который он снял заблаговременно до приезда в Петербург. И где остались его вещи. Сам факт его задержания на сутки говорит о том, что, скорее всего, ему уже планируется наказание в виде ареста до 15 суток», — подчеркнул Добрынин. В Объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что материалы в отношении Валерия Соловья в суд не поступали. Там также подчеркнули, что «связываться с председателем суда» нет никакой необходимости, так как время и дату судебного заседания назначает дежурный судья. Гипотезу адвоката о заранее назначенном наказании в пресс-службе оставили без комментария.