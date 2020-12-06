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Нет денег — нет и путешествий. Должников, не сумевших уехать из России, стало больше

С января по ноябрь Федеральная служба судебных приставов ограничила выезд из России 4,1 миллиона человек — на 20% больше, чем годом ранее. Тогда уехать за границу не смогли 3,4 миллиона человек.

Как сообщает 6 декабря РИА Новости со ссылкой на ФССП, временное ограничение выезда из России — эффективная мера для борьбы со «злостными неплательщиками долгов». Единственный способ попасть в другую страну — полностью погасить задолженность. В противном случае пограничники развернут прямо на границе.

Под «прицелом» приставов — должники от 30 тыс. рублей, а по некоторым задолженностям — от 10 тыс. рублей. За девять месяцев 2020 года ФССП вынесла 7,5 млн таких постановлений.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как житель Петербурга не смог улететь к отцу на Украину из-за долга по алиментам почти на четверть миллиона рублей. Всего на тот момент покинуть страну не могли 5516 должников по алиментам.

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Комментарии (1)

Петр Петров
У меня кап ремонт по 1 тр в месяц, который я не считаю правильным оплачивать. В нарушение моих конституционных прав меня маринуют в пределах границ
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