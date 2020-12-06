Нет денег — нет и путешествий. Должников, не сумевших уехать из России, стало больше

С января по ноябрь Федеральная служба судебных приставов ограничила выезд из России 4,1 миллиона человек — на 20% больше, чем годом ранее. Тогда уехать за границу не смогли 3,4 миллиона человек.

Как сообщает 6 декабря РИА Новости со ссылкой на ФССП, временное ограничение выезда из России — эффективная мера для борьбы со «злостными неплательщиками долгов». Единственный способ попасть в другую страну — полностью погасить задолженность. В противном случае пограничники развернут прямо на границе.