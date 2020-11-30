Бегавший от алиментов дочери петербуржец заплатил четверть миллиона разом, чтобы слетать на Украину к отцу

Житель Петербурга накопил долг по алиментам перед дочерью почти в четверть миллиона рублей. Выплатить его заставила только невозможность слетать за границу к отцу.



Как сообщает 30 ноября пресс-служба УФССП по Петербургу, 50-летний петербуржец должен был выплачивать алименты в пользу своей 12-летней дочери в размере четверти от всех доходов. Мужчина накопил долг в 239 тысяч рублей и стал скрываться от приставов. Те объявили его в исполнительный розыск.

Местонахождение мужчины установили, и его привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов. Но и это не заставило его вспомнить о своих обязанностях и начать выплачивать долг. Не собирался он и устраиваться на официальную работу.