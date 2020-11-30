Бегавший от алиментов дочери петербуржец заплатил четверть миллиона разом, чтобы слетать на Украину к отцу

Житель Петербурга накопил долг по алиментам перед дочерью почти в четверть миллиона рублей. Выплатить его заставила только невозможность слетать за границу к отцу.
Как сообщает 30 ноября пресс-служба УФССП по Петербургу, 50-летний петербуржец должен был выплачивать алименты в пользу своей 12-летней дочери в размере четверти от всех доходов. Мужчина накопил долг в 239 тысяч рублей и стал скрываться от приставов. Те объявили его в исполнительный розыск.
Местонахождение мужчины установили, и его привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов. Но и это не заставило его вспомнить о своих обязанностях и начать выплачивать долг. Не собирался он и устраиваться на официальную работу.
Зато действенной мерой оказалось ограничение на право выезда за границу Российской Федерации. Выяснилось, что мужчина должен был лететь на Украину, чтобы навестить приболевшего отца. «Петербуржец, никогда не помогавший своему ребенку, оказался хорошим сыном, который не мог не позаботиться об отце», — отметили в ведомстве. Мужчина моментально нашел необходимые 239 тысяч рублей и выплатил долг, чтобы спокойно улететь за границу.
В ведомстве отмечают, что ограничение в праве выезда за границу — это одна из самых действенных мер воздействия на должников. Благодаря этому несовершеннолетние дети смогли получить почти 19 миллионов рублей. В настоящее время покинуть страну не могут 5516 должников по алиментам.