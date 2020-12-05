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Великобритания заявила о значительном присутствии российских кораблей у её границ

ВМС Великобритании сообщили, что в последние дни отслеживали движение девяти российских кораблей рядом с территориальными водами страны.

Как передаёт 5 декабря РИА Новости, британские ВМС и ВВС ведут постоянное наблюдение за российскими кораблями и самолётами у границ своей страны. Границу российские военные не нарушают, все случаи сопровождения завершаются без инцидентов.

«Корабли Королевского военно-морского флота следят за значительным присутствием РФ недалеко от вод Великобритании, — отмечается в заявлении ВМС. — На протяжении двух последних недель восемь кораблей Королевского флота в ходе скоординированной операции от Ла-Манша и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии, внимательно отслеживали каждое движение русских, будь то вышедшая на поверхность подводная лодка, эсминец, корвет, патрульный корабль и сопровождающие их буксиры и суда снабжения».

Например, у западного побережья Шотландии фрегат HMS Northumberland наблюдал за российский противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков». В Кельтском море три корабля ВМС Британии сопровождали группу российских, помощь британцам оказывали французские ВМС.

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Комментарии (9)

cavy
Почему журналисты ВВС этого не заметили?
ProstoZloy
"-А потом пойдут в атаку наши танки!"
"- Как? Все ОБА?"
Piter Russo
ВМС Великобритании хочет увеличение бюджета, т.к. флот у них в весьма плачевном состоянии. А русская угроза - лучший повод.
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