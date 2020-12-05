Дунайской проспект в ударе: 5 декабря там произошло как минимум две зрелищные аварии, одна из которых серьёзная.
Около 11 часов у дома 64 по Дунайскому проспекту, у пересечения с Малой Карпатской улицей, фургон снёс автобусную остановку. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД, в результате ДТП пострадал 46-летний мужчина, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.
На фотографиях очевидцев в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что синий грузовик вылетел на газон, разбитая и синяя легковушка. «У него боковые подушки отстрелили. И светофор не работает. Возможно, если не работал до ДТП, то синий не уступил фургону», — пишет в комментариях Николай. По словам Вячеслава, виновник — водитель легкового авто, это женщина, недавно получившая права.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.
Также сегодня утром на пересечении Дунайского и Будапештской улицы столкнулись две легковые машины. Повреждения у машин, судя по фотографиям в «ДТП и ЧП», не сильные, однако есть любопытная деталь. Один автомобиль — такси, а другой — каршеринг.