Дунайской проспект в ударе: 5 декабря там произошло как минимум две зрелищные аварии, одна из которых серьёзная.

Около 11 часов у дома 64 по Дунайскому проспекту, у пересечения с Малой Карпатской улицей, фургон снёс автобусную остановку. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД, в результате ДТП пострадал 46-летний мужчина, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.