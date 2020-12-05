Когда хочется выглядеть патриотом. Двое петербуржцев обокрали фирменный магазин «Армия России»

Стремление приодеться, не заплатив ни копейки, привело двоих петербуржцев в торговую точку в Петроградском районе. Модные тенденции — не для них. Главное, чтобы смотрелось патриотично.
Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, накануне в петербургскую полицию обратилась сотрудница компании, которой принадлежит фирменный магазин «Армия России». По ее словам, примерно в пять вечера в торговую точку на Большом проспекте Петроградской стороны заявились двое мужчин. Пройдясь по залу, они ничего не купили и ушли.
Однако кое-что с собой несостоявшиеся покупатели все-таки прихватили. После их ухода работники магазина обнаружили пропажу черного худи и толстовки с принтом «Флот России» с якорями. Ущерб составил более семи тысяч рублей.
Продавцы отметили, что укравшим вещи на вид около 30 лет. В их внешнем виде не было ничего примечательного, а одежда была подобрана в черно-серых тонах. У одного на лице была маска. Проводится проверка.