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Когда хочется выглядеть патриотом. Двое петербуржцев обокрали фирменный магазин «Армия России»

Стремление приодеться, не заплатив ни копейки, привело двоих петербуржцев в торговую точку в Петроградском районе. Модные тенденции — не для них. Главное, чтобы смотрелось патриотично.

Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, накануне в петербургскую полицию обратилась сотрудница компании, которой принадлежит фирменный магазин «Армия России». По ее словам, примерно в пять вечера в торговую точку на Большом проспекте Петроградской стороны заявились двое мужчин. Пройдясь по залу, они ничего не купили и ушли.

Однако кое-что с собой несостоявшиеся покупатели все-таки прихватили. После их ухода работники магазина обнаружили пропажу черного худи и толстовки с принтом «Флот России» с якорями. Ущерб составил более семи тысяч рублей.

Продавцы отметили, что укравшим вещи на вид около 30 лет. В их внешнем виде не было ничего примечательного, а одежда была подобрана в черно-серых тонах. У одного на лице была маска. Проводится проверка.

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Комментарии (5)

Агроном аэродрома
Янепонел! А чё, этот "военторг" платный был штоле?!!
Russomatroso
Посмотрел каталог данного магазина в интернете... Худи, лонгсливы, толстовки, свитшоты,бейсболки. Это точно армейская одежда? Кстати, там хорошие мужские куртки есть, за 38990 очень понравился пуховик. Надо брать.
Mutabor
Сейчас выгодно выглядеть, как росгврдц
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