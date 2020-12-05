Когда хочется выглядеть патриотом. Двое петербуржцев обокрали фирменный магазин «Армия России»

Стремление приодеться, не заплатив ни копейки, привело двоих петербуржцев в торговую точку в Петроградском районе. Модные тенденции — не для них. Главное, чтобы смотрелось патриотично.

Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, накануне в петербургскую полицию обратилась сотрудница компании, которой принадлежит фирменный магазин «Армия России». По ее словам, примерно в пять вечера в торговую точку на Большом проспекте Петроградской стороны заявились двое мужчин. Пройдясь по залу, они ничего не купили и ушли.