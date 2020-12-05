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Такси перевернулось на крышу у остановки на Среднем проспекте В.О.

Спасателям нашлась работа после аварии на Васильевском острове в Петербурге.

Как сообщают 5 декабря очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на пересечении Среднего проспекта В.О. и 19-й линии перевернулось такси. Машина ударилась в опору дорожного знака, обозначающего остановку общественного транспорта. На проезжей части остался второй участник ДТП с разбитой мордой.

Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших нет. На месте работали сотрудники ГИБДД и МЧС.

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