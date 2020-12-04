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Залы железнодорожных касс в центре Петербурга ушли с молотка за 1,1 млрд рублей к «Отелю Введенский»

Здание с залами железнодорожных касс на набережной канала Грибоедова, 24 и участок под ними продали с торгов за 1,151 млрд рублей. Об этом 4 декабря «Фонтанке» сообщили в Российском аукционном доме.

Торги заняли несколько часов. Цена лота с начальных 853 млн рублей выросла до 1,151 млрд рублей. Пятиэтажное здание площадью 9278 кв. м. и участок площадью 3 475 кв. м. приобрел стратегический инвестор Петербурга АО «Специализированный застройщик "Отель Введенский"». На его счету несколько девелоперских проектов в городе. Компания управляет одноименной четырехзвездочной гостиницей на Большом проспекте Петроградской стороны, а также строит трехзвездочную гостиницу в Калининском районе, возле проспекта Просвещения.

Собственником фирмы является зарегистрированная на Кипре «Спиринекс Менеджмент Лимитед». Выручка застройщика в 2019 году составила 406 млн рублей.

Здание вместе с участком 23 октября выставила на торги «дочка» РЖД АО «Федеральная пассажирская компания».

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